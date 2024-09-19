Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1922 года ПЛ "Тип 1921-1922" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,67 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 50 копеек
- Год 1922
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (919) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1922 года со знаком ПЛ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 20 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
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Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 23 июля 2024
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Продавец Hermes Auctions
Дата 23 июля 2024
Сохранность Нет оценки
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