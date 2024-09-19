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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1922 года ПЛ "Тип 1921-1922" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1922 года ПЛ "Тип 1921-1922" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1922 года ПЛ "Тип 1921-1922" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,67 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1922
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (919) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1922 года со знаком ПЛ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Hermes Auctions - August 20, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 20 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Hermes Auctions - July 23, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 23 июля 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Hermes Auctions - July 23, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 23 июля 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Александр - July 11, 2024
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Александр - July 11, 2024
Продавец Александр
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 5 октября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 5 октября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 5 октября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Provenance Auctions - October 1, 2024
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Provenance Auctions - October 1, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 1 октября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS63 PCGS
К аукциону
Россия 50 копеек 1922 ПЛ на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS66 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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