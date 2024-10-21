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20 копеек 1974 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1974 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1974 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1974
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1974 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 549 проданному на аукционе MS67 за 41000 RUB. Торги состоялись 31 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1974 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1974 на аукционе AURORA - August 22, 2024
Продавец AURORA
Дата 22 августа 2024
Сохранность PF67 PCGS
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 20 копеек 1974 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1974 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1974 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1974 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1974 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1974 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1974 на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1974 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1974 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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