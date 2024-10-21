Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1974 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 3,4 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1974
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1974 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 549 проданному на аукционе MS67 за 41000 RUB. Торги состоялись 31 октября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 22 августа 2024
Сохранность PF67 PCGS
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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