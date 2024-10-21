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20 копеек 1970 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1970 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1970 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1970
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1970 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Монеты и Медали за 24000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1970 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1970 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 20 копеек 1970 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 32500 RUB
Россия 20 копеек 1970 на аукционе Stack's - November 3, 2023
Россия 20 копеек 1970 на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1970 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1970 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1970 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1970 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1970 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1970 на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1970 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1970 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1970 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1970 на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1970 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 20 копеек 1970 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1970 на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1970 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1970 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 20 копеек 1970 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1970 на аукционе Александр - November 21, 2021
Россия 20 копеек 1970 на аукционе Александр - November 21, 2021
Продавец Александр
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61
Цена
Россия 20 копеек 1970 на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1970 на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1970 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность PL66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1970 на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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