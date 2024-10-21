20 копеек 1970 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1970 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Монеты и Медали за 24000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность PROOFLIKE (4) UNC (21) AU (12) XF (6) VF (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS61 (2) AU58 (1) AU55 (2) AU50 (1) XF45 (1) SP65 (2) PL66 (3) PL64 (1) Сервис PCGS (5) ННР (1) NGC (3)

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