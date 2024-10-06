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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1970 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
1 рубль 1970
Средняя цена 65 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
50 копеек 1970
Средняя цена 140 $
Продажи
0 35
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