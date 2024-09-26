Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1970 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1970 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе MS67 за 2600 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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