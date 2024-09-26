Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1970 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1970 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1970 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1970
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1970 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе MS67 за 2600 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • Coins.ee (1)
  • Katz (1)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (1)
  • Russiancoin (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 10 копеек 1970 на аукционе MUNZE - July 28, 2022
Продавец MUNZE
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 10 копеек 1970 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 10 копеек 1970 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия 10 копеек 1970 на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1970 на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1970 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1970 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1970 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1970 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1970 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1970 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 копеек 1970 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1970 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1970 года Все российские монеты российские нейзильберовые монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Аукцион 30 сент. 2024
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 22 окт. 2024
Категория
Год
Поиск