Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1970 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1970
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1970 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 61402 проданному на аукционе Heritage Auctions за 247 USD. Торги состоялись 2 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2018
Сохранность PL64 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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