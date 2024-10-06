Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1970 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1970 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2373 проданному на аукционе Numisbalt за 40 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2022.
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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