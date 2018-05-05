flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1970 года "100-летие рождения В.И. Ленина" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1970 года "100-летие рождения В.И. Ленина" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1970 года "100-летие рождения В.И. Ленина" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртузорный
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1970
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:15 USD
Средняя цена (PROOF):450 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1970 года "100-летие рождения В.И. Ленина" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (115)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1970 года "100-летие рождения В.И. Ленина". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3068 проданному на аукционе Katz Auction за 1200 EUR. Торги состоялись 5 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Numisbalt - 13 июля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 июля 2025
СохранностьPF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
479 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Katz - 10 июля 2025
ПродавецKatz
Дата10 июля 2025
СохранностьUNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Russiancoin - 26 июня 2025
ПродавецRussiancoin
Дата26 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Russiancoin - 19 июня 2025
ПродавецRussiancoin
Дата19 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Coins NB - 31 мая 2025
ПродавецCoins NB
Дата31 мая 2025
СохранностьPF69 NGC
Цена
******
******
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Numisbalt - 9 февраля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 февраля 2025
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
******
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Russiancoin - 16 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата16 января 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Numimarket - 27 ноября 2024
ПродавецNumimarket
Дата27 ноября 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
******
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Russiancoin - 24 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата24 октября 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Coins.ee - 6 октября 2024
ПродавецCoins.ee
Дата6 октября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
******
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Katz - 30 августа 2024
ПродавецKatz
Дата30 августа 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
******
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьUNC
Цена
******
******
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Stephen Album - 23 июля 2024
ПродавецStephen Album
Дата23 июля 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
******
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Katz - 28 июня 2024
ПродавецKatz
Дата28 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Katz - 29 мая 2024
ПродавецKatz
Дата29 мая 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
******
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Katz - 19 мая 2024
ПродавецKatz
Дата19 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
******
******
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе WDA - MiM - 15 мая 2024
ПродавецWDA - MiM
Дата15 мая 2024
СохранностьPF67 NGC
Цена
******
******
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Russiancoin - 2 мая 2024
ПродавецRussiancoin
Дата2 мая 2024
СохранностьНет оценки RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1970 "100-летие рождения В.И. Ленина" на аукционе Katz - 28 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата28 апреля 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
******

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1970 года "100-летие рождения В.И. Ленина"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1970 года "100-летие рождения В.И. Ленина" составляет 15 USD для регулярного чекана и 450 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1970 года "100-летие рождения В.И. Ленина"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1970 года "100-летие рождения В.И. Ленина" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1970 года "100-летие рождения В.И. Ленина"?

Для продажи 1 рубль 1970 года "100-летие рождения В.И. Ленина" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
