Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1970 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1970
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1970 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе MS67 за 28000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 4 апреля 2021
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 31 марта 2021
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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