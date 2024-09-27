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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1970 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1970 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1970 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1970
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1970 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе MS67 за 28000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1970 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1970 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1970 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1970 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1970 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1970 на аукционе Александр - November 21, 2021
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Александр - November 21, 2021
Продавец Александр
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1970 на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Русское Наследие - April 4, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 4 апреля 2021
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1970 на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1970 на аукционе AURORA - March 31, 2021
Продавец AURORA
Дата 31 марта 2021
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1970 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1970 на аукционе Александр - October 1, 2020
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Александр - October 1, 2020
Продавец Александр
Дата 1 октября 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Александр - March 21, 2020
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Александр - March 21, 2020
Продавец Александр
Дата 21 марта 2020
Сохранность MS60
Цена
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Империя - December 28, 2019
Продавец Империя
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Александр - December 5, 2019
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Александр - December 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2019
Сохранность MS64
Цена
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 5 копеек 1970 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1970 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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