Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1970 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1970 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1713 проданному на аукционе SINCONA AG за 190 CHF. Торги состоялись 15 октября 2014.
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 копеек 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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