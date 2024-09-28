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15 копеек 1970 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1970 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1970 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1970
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1970 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1174 проданному на аукционе Монеты и Медали за 208000 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1970 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1970 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
672 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 15 копеек 1970 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1970 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 15 копеек 1970 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 15 копеек 1970 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1970 на аукционе Heritage - July 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 июля 2023
Сохранность PL66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1970 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1970 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1970 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1970 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1970 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1970 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1970 на аукционе Александр - May 12, 2022
Россия 15 копеек 1970 на аукционе Александр - May 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1970 на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность PL67 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1970 на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
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Россия 15 копеек 1970 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 15 копеек 1970 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1970 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1970 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 15 копеек 1970 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1970 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1970 на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1970 на аукционе Имперская монета - April 28, 2021
Россия 15 копеек 1970 на аукционе Имперская монета - April 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1970 на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1970 на аукционе Александр - February 11, 2021
Россия 15 копеек 1970 на аукционе Александр - February 11, 2021
Продавец Александр
Дата 11 февраля 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 15 копеек 1970 на аукционе Имперская монета - January 27, 2021
Россия 15 копеек 1970 на аукционе Имперская монета - January 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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