Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1970 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1970 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1970 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1970
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1970 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 63264 проданному на аукционе Heritage Auctions за 120 USD. Торги состоялись 19 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • MS67 (1)
  • Russiancoin (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 3 копейки 1970 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1970 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1970 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1450 RUB
Россия 3 копейки 1970 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Россия 3 копейки 1970 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1970 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1970 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1970 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1970 на аукционе Heritage - April 19, 2018
Россия 3 копейки 1970 на аукционе Heritage - April 19, 2018
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2018
Сохранность PL63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1970 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1970 года Все российские монеты российские томпаковые монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Coins.ee
Аукцион 6 окт. 2024
Top lot
Top lot
San Martino
Аукцион 15 окт. 2024
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 8 окт. 2024
Категория
Год
Поиск