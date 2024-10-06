Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1970 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1970 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 63264 проданному на аукционе Heritage Auctions за 120 USD. Торги состоялись 19 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1450 RUB
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2018
Сохранность PL63 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1970 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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