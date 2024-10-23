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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1991 года М "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1991 года М "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1991 года М "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1991
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1991 года со знаком М. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1450 проданному на аукционе Монеты и Медали за 30000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1991 М на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1991 М на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 20 копеек 1991 М на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1991 М на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1991 М на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Россия 20 копеек 1991 М на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1991 М на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1991 М на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1991 М на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1991 М на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1991 М на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1991 М на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1991 М на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1991 М на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1991 М на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 20 копеек 1991 М на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1991 М на аукционе Russiancoin - June 30, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 30 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1991 М на аукционе Александр - August 29, 2014
Россия 20 копеек 1991 М на аукционе Александр - August 29, 2014
Продавец Александр
Дата 29 августа 2014
Сохранность AU58
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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