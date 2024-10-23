Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1991 года М "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 3,4 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1991
- Монетный двор Москва
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1991 года со знаком М. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1450 проданному на аукционе Монеты и Медали за 30000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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