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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1924 года "Тип 1924-1931". Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Широкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 20 копеек 1924 года "Тип 1924-1931" Широкие буквы в "СССР" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1924 года "Тип 1924-1931" Широкие буквы в "СССР" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1924
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1924 года. Широкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Империя за 180000 RUB. Торги состоялись 12 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 20 копеек 1924 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1924 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
786 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 20 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 36070 RUB
Россия 20 копеек 1924 на аукционе Hermes Auctions - June 4, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 4 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1924 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1924 на аукционе Александр - November 17, 2022
Россия 20 копеек 1924 на аукционе Александр - November 17, 2022
Продавец Александр
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 20 копеек 1924 на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 20 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1924 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 20 копеек 1924 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 20 копеек 1924 на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1924 на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1924 на аукционе Русское Наследие - April 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 апреля 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1924 на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1924 на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1924 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Россия 20 копеек 1924 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1924 на аукционе Империя - December 15, 2012
Продавец Империя
Дата 15 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1924 на аукционе Империя - June 12, 2010
Продавец Империя
Дата 12 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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