Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1924 года "Тип 1924-1931". Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Широкие буквы в "СССР"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1924
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1924 года. Широкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Империя за 180000 RUB. Торги состоялись 12 июня 2010.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 36070 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 апреля 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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