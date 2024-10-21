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20 копеек 1976 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1976 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1976 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1976
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1976 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 25920 проданному на аукционе Heritage Auctions за 588 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1976 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS67 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность PL68 NGC
Цена
294 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Александр - June 13, 2024
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Александр - June 13, 2024
Продавец Александр
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS67 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1976 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 20 копеек 1976 на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1976 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1976 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1976 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1976 на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1976 на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1976 на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1976 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1976 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 20 копеек 1976 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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