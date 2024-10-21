Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1976 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 3,4 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1976
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1976 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 25920 проданному на аукционе Heritage Auctions за 588 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность PL68 NGC
Цена
294 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
******
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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