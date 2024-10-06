Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1948 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Рельефная звезда
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1948 года. Рельефная звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе Монеты и Медали за 140000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Монеты и Медали (1)
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск