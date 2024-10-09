Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1988 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 3,4 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1988
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1988 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 336 проданному на аукционе MS67 за 9500 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL67 NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность PL68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 10 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1988 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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