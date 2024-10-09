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20 копеек 1988 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1988 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1988 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1988
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1988 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 336 проданному на аукционе MS67 за 9500 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1988 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL67 NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Александр - January 15, 2023
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Александр - January 15, 2023
Продавец Александр
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64
Цена
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность PL66 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность PL66 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность PL68 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1988 на аукционе Александр - December 10, 2020
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Александр - December 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Александр - November 5, 2020
Россия 20 копеек 1988 на аукционе Александр - November 5, 2020
Продавец Александр
Дата 5 ноября 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1988 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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