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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1988 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
1 рубль 1988
Средняя цена 8 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 рубль 1988 Дата 1989 на гурте
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 копеек 1988
Средняя цена 55 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
50 копеек 1988 Дата 1987 на гурте
Средняя цена 150 $
Продажи
1 9
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