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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 рублей 1988 года ММД "Софийский собор" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 рублей 1988 года ММД "Софийский собор" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 рублей 1988 года ММД "Софийский собор" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,64 гр
  • Чистого золота (0,25 oz) 7,776 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 25,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 рублей
  • Год 1988
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (101)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 рублей 1988 года "Софийский собор" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1920 проданному на аукционе SINCONA AG за 950 CHF. Торги состоялись 16 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
690 $
Цена в валюте аукциона 640 EUR
Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - October 20, 2024
Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
625 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Katz - July 19, 2023
Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе GINZA - June 10, 2023
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе V. GADOURY - June 6, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Rare Coins - April 26, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе MUNZE - March 17, 2022
Продавец MUNZE
Дата 17 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1988 ММД "Софийский собор" на аукционе GINZA - February 11, 2022
Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рублей 1988 "Софийский собор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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