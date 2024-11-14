Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 рублей 1988 года ММД "Софийский собор" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,64 гр
- Чистого золота (0,25 oz) 7,776 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 25,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 50 рублей
- Год 1988
- Монетный двор Москва
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (101)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 рублей 1988 года "Софийский собор" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1920 проданному на аукционе SINCONA AG за 950 CHF. Торги состоялись 16 мая 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
625 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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