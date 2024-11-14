50 рублей 1988 года ММД "Софийский собор" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 рублей 1988 года "Софийский собор" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1920 проданному на аукционе SINCONA AG за 950 CHF. Торги состоялись 16 мая 2017.

Сохранность PROOF (94) UNC (5) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS68 (1) PF70 (1) PF69 (3) PF68 (1) ULTRA CAMEO (6) Сервис NGC (4) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

Aurea (2)

Aureo & Calicó (1)

Bolaffi (1)

Busso Peus (2)

COINSTORE (1)

Emporium Hamburg (1)

Felzmann (8)

Gärtner (2)

GINZA (3)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (4)

Grün (1)

Heritage (5)

Hess Divo (1)

HIRSCH (1)

Höhn (1)

InAsta (1)

Katz (4)

Künker (23)

Meister & Sonntag (1)

Montenegro (1)

MUNZE (1)

Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG (1)

New York Sale (3)

Numisbalt (2)

Oslo Myntgalleri (1)

Rare Coins (3)

Rauch (2)

Reinhard Fischer (2)

Rhenumis (5)

Russiancoin (1)

Sonntag (3)

Stack's (2)

Teutoburger (4)

UBS (1)

V. GADOURY (1)

VL Nummus (1)

WAG (1)

Westfälische (2)