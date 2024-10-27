Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Памятные золотые 50 рублей РСФСР и СССР - Россия
50 рублей 1988Софийский собор
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1988 ММД 25,000 1 101
50 рублей 1989Успенский собор
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1989 ММД 25,000 1 87
50 рублей 1990Церковь Архангела Гавриила
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1990 ММД 25,000 1 93
50 рублей 1991Исаакиевский собор
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1991 ММД 25,000 2 76
50 рублей 1991Русский балет
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1991 ЛМД Золото 585 пробы 2,400 - 0 171991 ЛМД Золото 999 пробы - 1,500 0 6
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