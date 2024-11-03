50 рублей 1991 года ММД "Исаакиевский собор" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 рублей 1991 года "Исаакиевский собор" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе MUNZE за 70000 RUB. Торги состоялись 17 марта 2022.

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