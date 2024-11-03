Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 рублей 1991 года ММД "Исаакиевский собор" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,64 гр
- Чистого золота (0,25 oz) 7,776 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 25,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 50 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Москва
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 рублей 1991 года "Исаакиевский собор" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе MUNZE за 70000 RUB. Торги состоялись 17 марта 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
625 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец MUNZE
Дата 17 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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