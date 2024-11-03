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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 рублей 1991 года ММД "Исаакиевский собор" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 рублей 1991 года ММД "Исаакиевский собор" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 рублей 1991 года ММД "Исаакиевский собор" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,64 гр
  • Чистого золота (0,25 oz) 7,776 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 25,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 рублей 1991 года "Исаакиевский собор" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе MUNZE за 70000 RUB. Торги состоялись 17 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
625 $
Цена в валюте аукциона 580 EUR
Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - October 20, 2024
Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
625 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Rare Coins - February 25, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Jean ELSEN - September 16, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Rare Coins - April 26, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе MUNZE - March 17, 2022
Продавец MUNZE
Дата 17 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Schulman - March 4, 2021
Продавец Schulman
Дата 4 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Россия 50 рублей 1991 ММД "Исаакиевский собор" на аукционе Künker - November 8, 2024
Продавец Künker
Дата 8 ноября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 рублей 1991 "Исаакиевский собор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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