Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 рублей 1990 года ММД "Церковь Архангела Гавриила" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,64 гр
- Чистого золота (0,25 oz) 7,776 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 25,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 50 рублей
- Год 1990
- Монетный двор Москва
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 рублей 1990 года "Церковь Архангела Гавриила" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Coins.ee за 725 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
—
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
659 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 12 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 4 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
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Дата 2 июля 2023
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 марта 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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