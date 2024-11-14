50 рублей 1990 года ММД "Церковь Архангела Гавриила" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 рублей 1990 года "Церковь Архангела Гавриила" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Coins.ee за 725 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2024.

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