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50 рублей 1990 года ММД "Церковь Архангела Гавриила" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 рублей 1990 года ММД "Церковь Архангела Гавриила" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 рублей 1990 года ММД "Церковь Архангела Гавриила" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,64 гр
  • Чистого золота (0,25 oz) 7,776 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 25,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 рублей
  • Год 1990
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 рублей 1990 года "Церковь Архангела Гавриила" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Coins.ee за 725 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
625 $
Цена в валюте аукциона 580 EUR
Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - October 20, 2024
Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
659 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Rhenumis - September 12, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 12 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Hermes Auctions - June 4, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 4 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Katz - May 29, 2024
Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Tauler & Fau - March 6, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1990 ММД "Церковь Архангела Гавриила" на аукционе MUNZE - March 17, 2022
Продавец MUNZE
Дата 17 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рублей 1990 "Церковь Архангела Гавриила" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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