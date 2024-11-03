Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет". Золото 999 пробы (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Золото 999 пробы

Аверс монеты - 50 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" Золото 999 пробы - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" Золото 999 пробы - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 7,78 гр
  • Чистого золота (0,2499 oz) 7,7722 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 1,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Золото 999 пробы. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1025 проданному на аукционе Coins.ee за 1520 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Katz (3)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (1)
Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1603 $
Цена в валюте аукциона 1520 EUR
Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность PF69 NGC
Цена
Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе RedSquare - October 24, 2021
Продавец RedSquare
Дата 24 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
1138 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 50 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rauch - November 10, 2016
Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 рублей 1991 "Русский балет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 437
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1991 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 50 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 3 нояб. 2024
Top lot
Top lot
Savoca Numismatik
Аукцион 27 окт. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 14 нояб. 2024
Категория
Год
Поиск