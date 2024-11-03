Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет". Золото 999 пробы (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Золото 999 пробы
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 7,78 гр
- Чистого золота (0,2499 oz) 7,7722 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 1,500
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 50 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Золото 999 пробы. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1025 проданному на аукционе Coins.ee за 1520 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coins.ee (1)
- Katz (3)
- Rauch (1)
- RedSquare (1)
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1603 $
Цена в валюте аукциона 1520 EUR
Продавец RedSquare
Дата 24 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
1138 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 50 рублей 1991 "Русский балет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск