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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 рублей 1989 года ММД "Успенский собор" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 рублей 1989 года ММД "Успенский собор" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 рублей 1989 года ММД "Успенский собор" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,64 гр
  • Чистого золота (0,25 oz) 7,776 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 25,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 рублей
  • Год 1989
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 рублей 1989 года "Успенский собор" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе MS67 за 92500 RUB. Торги состоялись 6 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
690 $
Цена в валюте аукциона 640 EUR
Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - October 20, 2024
Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
598 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе MS67 - September 6, 2024
Продавец MS67
Дата 6 сентября 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе MS67 - April 11, 2024
Продавец MS67
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе MS67 - December 7, 2023
Продавец MS67
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 50 рублей 1989 ММД "Успенский собор" на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рублей 1989 "Успенский собор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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