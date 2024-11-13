Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 рублей 1989 года ММД "Успенский собор" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,64 гр
- Чистого золота (0,25 oz) 7,776 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 25,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 50 рублей
- Год 1989
- Монетный двор Москва
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 рублей 1989 года "Успенский собор" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе MS67 за 92500 RUB. Торги состоялись 6 сентября 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
598 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец MS67
Дата 6 сентября 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MS67
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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