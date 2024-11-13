50 рублей 1989 года ММД "Успенский собор" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 рублей 1989 года "Успенский собор" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе MS67 за 92500 RUB. Торги состоялись 6 сентября 2024.

Сохранность PROOF (79) UNC (4) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) PF69 (4) PF68 (3) PF67 (2) ULTRA CAMEO (6) Сервис NGC (8)

Продавец Все фирмы

Aurea (2)

Aureo & Calicó (1)

Coins.ee (1)

Emporium Hamburg (2)

Felzmann (4)

Gärtner (1)

GINZA (1)

Goldberg (2)

Gorny & Mosch (2)

Heritage (3)

Hess Divo (1)

HIRSCH (1)

Katz (3)

Künker (25)

MDC Monaco (1)

Montenegro (2)

MS67 (3)

MUNZE (1)

Münzenonline (1)

Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG (1)

New York Sale (1)

Numisbalt (4)

Rare Coins (2)

Rauch (2)

Reinhard Fischer (2)

Rhenumis (4)

Russiancoin (1)

SINCONA (1)

Sonntag (5)

Stack's (3)

Teutoburger (1)

Империя (1)

Монеты и Медали (2)