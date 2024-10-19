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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1989 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
1 рубль 1989
Средняя цена 8 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
50 копеек 1989
Средняя цена 5 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
50 копеек 1989 Дата 1988 на гурте
Средняя цена 740 $
Продажи
1 3
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