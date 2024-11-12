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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

100 рублей 1989 года ММД "Печать Ивана III" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 100 рублей 1989 года ММД "Печать Ивана III" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 100 рублей 1989 года ММД "Печать Ивана III" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 17,28 гр
  • Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 14,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 100 рублей
  • Год 1989
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1989 года "Печать Ивана III" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1565 проданному на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG за 1400 EUR. Торги состоялись 20 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
1348 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - October 20, 2024
Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
1522 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Numisbalt - September 1, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Rhenumis - May 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Heritage - November 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность PF68
Цена
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Felzmann - June 30, 2021
Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Россия 100 рублей 1989 ММД "Печать Ивана III" на аукционе Soler y Llach - November 8, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 8 ноября 2024
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 100 рублей 1989 "Печать Ивана III" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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