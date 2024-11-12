Россия Период: 1699-1991 1699-1991
100 рублей 1989 года ММД "Печать Ивана III" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 17,28 гр
- Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 14,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 100 рублей
- Год 1989
- Монетный двор Москва
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1989 года "Печать Ивана III" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1565 проданному на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG за 1400 EUR. Торги состоялись 20 октября 2024.
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Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
1348 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
1522 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность PF68
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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