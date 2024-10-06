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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1989 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1989 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1989 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1989
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1989 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Русское Наследие за 7000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2024.

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Россия 10 копеек 1989 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 10 копеек 1989 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL67 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 10 копеек 1989 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 10 копеек 1989 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1989 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Россия 10 копеек 1989 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 копеек 1989 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1989 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 10 копеек 1989 на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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