РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1989 года "Михаил Эминеску" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1989 года "Михаил Эминеску" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1989 года "Михаил Эминеску" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1989
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:30 USD
Средняя цена (PROOF):20 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1989 года "Михаил Эминеску" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1989 года "Михаил Эминеску". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2466 проданному на аукционе Numisbalt за 52 EUR. Торги состоялись 31 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе COINSTORE - 14 сентября 2025
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе COINSTORE - 14 сентября 2025
ПродавецCOINSTORE
Дата14 сентября 2025
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе Zöttl - 2 августа 2025
ПродавецZöttl
Дата2 августа 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе Numisbalt - 13 апреля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 апреля 2025
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе Russiancoin - 26 декабря 2024
ПродавецRussiancoin
Дата26 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе Numisbalt - 15 декабря 2024
ПродавецNumisbalt
Дата15 декабря 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе Numisbalt - 6 октября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата6 октября 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе Artemide Aste - 1 сентября 2024
ПродавецArtemide Aste
Дата1 сентября 2024
СохранностьНет оценки CCG
Цена
******
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе Numisbalt - 10 марта 2024
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе Numisbalt - 10 марта 2024
ПродавецNumisbalt
Дата10 марта 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе Russiancoin - 11 января 2024
ПродавецRussiancoin
Дата11 января 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе Numisbalt - 10 декабря 2023
ПродавецNumisbalt
Дата10 декабря 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе Numisbalt - 2 апреля 2023
ПродавецNumisbalt
Дата2 апреля 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе BAC - 18 января 2023
ПродавецBAC
Дата18 января 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе Katz - 30 октября 2022
ПродавецKatz
Дата30 октября 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе BAC - 7 сентября 2022
ПродавецBAC
Дата7 сентября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе Numisbalt - 9 апреля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата9 апреля 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе Numisbalt - 9 апреля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата9 апреля 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе BAC - 6 апреля 2022
ПродавецBAC
Дата6 апреля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе Numisbalt - 13 февраля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата13 февраля 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе BAC - 27 октября 2021
ПродавецBAC
Дата27 октября 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе Stare Monety - 3 сентября 2021
Россия 1 рубль 1989 "Михаил Эминеску" на аукционе Stare Monety - 3 сентября 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 сентября 2021
СохранностьPROOF
Цена
******
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1989 года "Михаил Эминеску"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1989 года "Михаил Эминеску" составляет 30 USD для регулярного чекана и 20 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1989 года "Михаил Эминеску"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1989 года "Михаил Эминеску" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1989 года "Михаил Эминеску"?

Для продажи 1 рубль 1989 года "Михаил Эминеску" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
