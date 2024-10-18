Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1989 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1989 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1627 проданному на аукционе Монеты и Медали за 34200 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL67 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
410 $
Цена в валюте аукциона 34200 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL66 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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