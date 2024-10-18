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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1989 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1989 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1989 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1989
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1989 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1627 проданному на аукционе Монеты и Медали за 34200 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

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Россия 1 копейка 1989 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 1 копейка 1989 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL67 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 1 копейка 1989 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1989 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
410 $
Цена в валюте аукциона 34200 RUB
Россия 1 копейка 1989 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL66 NGC
Цена
******
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Россия 1 копейка 1989 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 1 копейка 1989 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 1 копейка 1989 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 1 копейка 1989 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 1 копейка 1989 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1989 на аукционе Империя - February 13, 2016
Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где купить?
Россия 1 копейка 1989 на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность PL66 NGC
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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