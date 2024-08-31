flag
1 рубль 1989 года "Ниязи" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1989 года "Ниязи" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1989 года "Ниязи" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1989
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:20 USD
Средняя цена (PROOF):3 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1989 года "Ниязи" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1989 года "Ниязи". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1093 проданному на аукционе Artemide Aste s.r.l. за 20 EUR. Торги состоялись 31 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1989 "Ниязи" на аукционе Russiancoin - 10 июля 2025
Россия 1 рубль 1989 "Ниязи" на аукционе Russiancoin - 10 июля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата10 июля 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Ниязи" на аукционе Russiancoin - 29 мая 2025
Россия 1 рубль 1989 "Ниязи" на аукционе Russiancoin - 29 мая 2025
ПродавецRussiancoin
Дата29 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Ниязи" на аукционе Russiancoin - 26 декабря 2024
ПродавецRussiancoin
Дата26 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Ниязи" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
Россия 1 рубль 1989 "Ниязи" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Ниязи" на аукционе Artemide Aste - 1 сентября 2024
ПродавецArtemide Aste
Дата1 сентября 2024
СохранностьНет оценки CCG
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 1 рубль 1989 "Ниязи" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Ниязи" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Ниязи" на аукционе Russiancoin - 11 января 2024
ПродавецRussiancoin
Дата11 января 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Ниязи" на аукционе Stare Monety - 3 сентября 2021
Россия 1 рубль 1989 "Ниязи" на аукционе Stare Monety - 3 сентября 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 сентября 2021
СохранностьPROOF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 10 PLN
Россия 1 рубль 1989 "Ниязи" на аукционе Russiancoin - 6 февраля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата6 февраля 2020
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 1 рубль 1989 "Ниязи" на аукционе Russiancoin - 20 марта 2019
ПродавецRussiancoin
Дата20 марта 2019
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Ниязи" на аукционе New York Sale - 10 января 2019
ПродавецNew York Sale
Дата10 января 2019
СохранностьMS64 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1989 "Ниязи" на аукционе Russiancoin - 15 июня 2017
ПродавецRussiancoin
Дата15 июня 2017
СохранностьPROOF
Цена
******
Россия 1 рубль 1989 "Ниязи" на аукционе Russiancoin - 27 апреля 2017
ПродавецRussiancoin
Дата27 апреля 2017
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1989 года "Ниязи"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1989 года "Ниязи" составляет 20 USD для регулярного чекана и 3 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1989 года "Ниязи"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1989 года "Ниязи" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1989 года "Ниязи"?

Для продажи 1 рубль 1989 года "Ниязи" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

