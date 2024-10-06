Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1989 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1989 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Александр за 24586 RUB. Торги состоялись 15 августа 2014.
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL67 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL67 NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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