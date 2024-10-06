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3 копейки 1989 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1989 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1989 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1989
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1989 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Александр за 24586 RUB. Торги состоялись 15 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1989 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 3 копейки 1989 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL67 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 3 копейки 1989 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1989 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 4800 RUB
Россия 3 копейки 1989 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1989 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1989 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1989 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1989 на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1989 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 3 копейки 1989 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1989 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1989 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1989 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1989 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1989 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1989 на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1989 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1989 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1989 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL67 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1989 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1989 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1989 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1989 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1989 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1989 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1989 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1989 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1989 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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