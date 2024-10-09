Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 рублей 1989 года ЛМД "Иван III" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Палладий (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 25 рублей
- Год 1989
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1989 года "Иван III" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1069 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 2430 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
1027 $
Цена в валюте аукциона 11000 NOK
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 8 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 мая 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 10 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность PF66 GENI
Цена
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