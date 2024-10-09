25 рублей 1989 года ЛМД "Иван III" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1989 года "Иван III" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1069 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 2430 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2019.

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