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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 рублей 1989 года ЛМД "Иван III" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 25 рублей 1989 года ЛМД "Иван III" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 25 рублей 1989 года ЛМД "Иван III" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Палладий (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 25 рублей
  • Год 1989
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1989 года "Иван III" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1069 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 2430 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
1027 $
Цена в валюте аукциона 11000 NOK
Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
2292 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе Heritage - February 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе Roma Numismatics - October 8, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 8 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе Gärtner - February 22, 2021
Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе VL Nummus - October 25, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе Felzmann - November 12, 2019
Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе SINCONA - May 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 мая 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе Frühwald - November 10, 2018
Продавец Frühwald
Дата 10 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность PF66 GENI
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе Goldberg - February 20, 2018
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где купить?
Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Иван III" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 рублей 1989 "Иван III" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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