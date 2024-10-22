Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Памятные палладиевые 25 рублей РСФСР и СССР - Россия
25 рублей 1988Памятник князю Владимиру
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1988 ЛМД 7,000 2 81
25 рублей 1989Иван III
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1989 ЛМД 12,000 1 73
25 рублей 1989Русский балет
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1989 ЛМД 27,000 3,000 0 90
25 рублей 1990Пётр I
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1990 ЛМД 12,000 1 87
25 рублей 1990Корабль - Святой Пётр
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1990 ЛМД 6,500 1 35
25 рублей 1990Корабль - Святой Павел
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1990 ЛМД 6,500 1 38
25 рублей 1990Русский балет
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1990 ЛМД 24,000 2,700 0 79
25 рублей 1991Отмена крепостного права
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1991 ЛМД 12,000 1 89
25 рублей 1991Гавань трех святителей
25 рублей 1991Ново-Архангельск
25 рублей 1991Русский балет
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1991 ЛМД 10,000 3,000 4 70
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