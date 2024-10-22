Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Памятные палладиевые 25 рублей РСФСР и СССР - Россия

type-coin
type-coin

25 рублей 1988

Памятник князю Владимиру
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1988 ЛМД 7,000 2 81
type-coin
type-coin

25 рублей 1989

Иван III
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1989 ЛМД 12,000 1 73
type-coin
type-coin

25 рублей 1989

Русский балет
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 ЛМД 27,000 3,000 0 90
type-coin
type-coin

25 рублей 1990

Пётр I
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1990 ЛМД 12,000 1 87
type-coin
type-coin

25 рублей 1990

Корабль - Святой Пётр
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1990 ЛМД 6,500 1 35
type-coin
type-coin

25 рублей 1990

Корабль - Святой Павел
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1990 ЛМД 6,500 1 38
type-coin
type-coin

25 рублей 1990

Русский балет
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1990 ЛМД 24,000 2,700 0 79
type-coin
type-coin

25 рублей 1991

Отмена крепостного права
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1991 ЛМД 12,000 1 89
type-coin
type-coin

25 рублей 1991

Гавань трех святителей
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1991 ЛМД 6,500 0 47
type-coin
type-coin

25 рублей 1991

Ново-Архангельск
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1991 ЛМД 6,500 0 47
type-coin
type-coin

25 рублей 1991

Русский балет
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1991 ЛМД 10,000 3,000 4 70
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Все российские монеты российские монеты номиналом 25 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 22 окт. 2024
Top lot
Top lot
Aurora Numismatica
Аукцион 9 окт. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 6 окт. 2024
Категория
Год
Поиск