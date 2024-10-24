Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Палладий (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
- Тираж PROOF 3,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 25 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 72437 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5500 USD. Торги состоялись 3 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Busso Peus (3)
- Erwin Dietrich (1)
- GINZA (1)
- Goldberg (3)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (16)
- Heritage Eur (1)
- Höhn (1)
- Künker (13)
- Münzenonline (1)
- New York Sale (1)
- Rauch (1)
- Rhenumis (7)
- Schulman (2)
- SINCONA (2)
- Sonntag (2)
- Stack's (8)
- Taisei (1)
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
1059 $
Цена в валюте аукциона 950 CHF
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GINZA
Дата 13 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 20 января 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность PF66 ANACS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Taisei
Дата 17 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где купить?
Где продать?
Для продажи 25 рублей 1991 "Русский балет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск