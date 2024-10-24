25 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 72437 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5500 USD. Торги состоялись 3 июня 2022.

Сохранность PROOF (26) UNC (35) AU (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS70 (1) MS69 (5) MS68 (1) MS67 (2) MS66 (1) PF70 (2) PF69 (5) PF68 (1) PF66 (1) ULTRA CAMEO (8) Сервис NGC (18) PCGS (1) ANACS (1)

Продавец Все фирмы

Auction World (1)

Busso Peus (3)

Erwin Dietrich (1)

GINZA (1)

Goldberg (3)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (16)

Heritage Eur (1)

Höhn (1)

Künker (13)

Münzenonline (1)

New York Sale (1)

Rauch (1)

Rhenumis (7)

Schulman (2)

SINCONA (2)

Sonntag (2)

Stack's (8)

Taisei (1)