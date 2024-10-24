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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 25 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 25 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Палладий (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000
  • Тираж PROOF 3,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 25 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 72437 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5500 USD. Торги состоялись 3 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rhenumis - September 12, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 12 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rhenumis - July 11, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
1517 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Erwin Dietrich - July 7, 2024
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
1059 $
Цена в валюте аукциона 950 CHF
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе GINZA - April 13, 2024
Продавец GINZA
Дата 13 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rhenumis - March 21, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - June 3, 2022
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - January 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 января 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rhenumis - September 11, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность PF66 ANACS
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Schulman - October 21, 2020
Продавец Schulman
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Schulman - October 21, 2020
Продавец Schulman
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Taisei - November 17, 2019
Продавец Taisei
Дата 17 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - October 17, 2024
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - October 17, 2024
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - October 17, 2024
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - October 17, 2024
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - October 17, 2024
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
К аукциону
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность UNC
К аукциону
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность UNC
К аукциону
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 рублей 1991 "Русский балет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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