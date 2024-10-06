Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 рублей 1991 года ЛМД "Ново-Архангельск" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Палладий (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 6,500
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 25 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1991 года "Ново-Архангельск" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 99157 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 25 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
948 $
Цена в валюте аукциона 850 CHF
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 8 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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