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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 рублей 1991 года ЛМД "Ново-Архангельск" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 25 рублей 1991 года ЛМД "Ново-Архангельск" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 25 рублей 1991 года ЛМД "Ново-Архангельск" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Палладий (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 6,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 25 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1991 года "Ново-Архангельск" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 99157 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 25 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Künker - September 25, 2024
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
1902 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Erwin Dietrich - July 7, 2024
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
948 $
Цена в валюте аукциона 850 CHF
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Heritage - September 25, 2022
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Roma Numismatics - October 8, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 8 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Goldberg - February 20, 2018
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Heritage - January 17, 2018
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Hess Divo - November 30, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Felzmann - March 2, 2016
Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Hess Divo - December 3, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Ново-Архангельск" на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 рублей 1991 "Ново-Архангельск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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