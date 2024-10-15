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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 рублей 1991 года ЛМД "Отмена крепостного права" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 25 рублей 1991 года ЛМД "Отмена крепостного права" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 25 рублей 1991 года ЛМД "Отмена крепостного права" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Палладий (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 25 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1991 года "Отмена крепостного права" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Schulman b.v. за 2000 EUR. Торги состоялись 21 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
1397 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
1358 $
Цена в валюте аукциона 1251 EUR
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Katz - January 14, 2024
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Katz - May 14, 2023
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Katz - May 14, 2023
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Roma Numismatics - October 8, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 8 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность PF68
Цена
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Künker - December 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Schulman - October 21, 2020
Продавец Schulman
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Отмена крепостного права" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 25 рублей 1991 "Отмена крепостного права" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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