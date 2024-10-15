Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 рублей 1991 года ЛМД "Отмена крепостного права" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Палладий (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 25 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1991 года "Отмена крепостного права" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Schulman b.v. за 2000 EUR. Торги состоялись 21 октября 2020.
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