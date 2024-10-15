25 рублей 1991 года ЛМД "Отмена крепостного права" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1991 года "Отмена крепостного права" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Schulman b.v. за 2000 EUR. Торги состоялись 21 октября 2020.

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