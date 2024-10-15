Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 рублей 1990 года ЛМД "Корабль - Святой Павел" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Палладий (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,500
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 25 рублей
- Год 1990
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1990 года "Корабль - Святой Павел" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1002 проданному на аукционе Numisbalt за 2500 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2641 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Продавец Roma Numismatics
Дата 8 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
2043 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Для продажи 25 рублей 1990 "Корабль - Святой Павел" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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