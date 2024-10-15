25 рублей 1990 года ЛМД "Корабль - Святой Павел" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1990 года "Корабль - Святой Павел" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1002 проданному на аукционе Numisbalt за 2500 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

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