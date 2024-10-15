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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 рублей 1990 года ЛМД "Корабль - Святой Павел" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 25 рублей 1990 года ЛМД "Корабль - Святой Павел" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 25 рублей 1990 года ЛМД "Корабль - Святой Павел" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Палладий (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 25 рублей
  • Год 1990
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1990 года "Корабль - Святой Павел" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1002 проданному на аукционе Numisbalt за 2500 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Numisbalt - September 1, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2641 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Roma Numismatics - October 8, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 8 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
2043 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Goldberg - February 20, 2018
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Hess Divo - November 30, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Hess Divo - December 3, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Павел" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 рублей 1990 "Корабль - Святой Павел" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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