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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 рублей 1989 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 25 рублей 1989 года ЛМД "Русский балет" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 25 рублей 1989 года ЛМД "Русский балет" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Палладий (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 27,000
  • Тираж PROOF 3,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 25 рублей
  • Год 1989
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1989 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 542 проданному на аукционе Maison Palombo за 3000 CHF. Торги состоялись 22 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - November 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - November 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Numismatica Ranieri - November 5, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - April 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 апреля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - April 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 апреля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - March 3, 2023
Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS69 NGC
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Nihon - June 12, 2022
Продавец Nihon
Дата 12 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - June 3, 2022
Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Александр - February 10, 2022
Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Александр - February 10, 2022
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе cgb.fr - September 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 сентября 2021
Сохранность UNC
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Россия 25 рублей 1989 ЛМД "Русский балет" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность PF69 ANACS
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 рублей 1989 "Русский балет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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