Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 рублей 1989 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Палладий (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 27,000
- Тираж PROOF 3,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 25 рублей
- Год 1989
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1989 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 542 проданному на аукционе Maison Palombo за 3000 CHF. Торги состоялись 22 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 апреля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 апреля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность PF70 NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 7 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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