25 рублей 1989 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1989 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 542 проданному на аукционе Maison Palombo за 3000 CHF. Торги состоялись 22 января 2022.

Сохранность PROOF (33) UNC (54) AU (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS70 (2) MS69 (16) MS68 (7) MS64 (1) PF70 (4) PF69 (12) PF68 (1) PF67 (1) ULTRA CAMEO (13) Сервис NGC (37) PCGS (4) ANACS (2)

Продавец Все фирмы

Auction World (7)

cgb.fr (1)

Chaponnière (2)

Felzmann (1)

Frühwald (1)

Goldberg (5)

Heritage (31)

Heritage Eur (1)

Künker (9)

Meister & Sonntag (1)

New York Sale (2)

Nihon (4)

Numismatica Ranieri (1)

Palombo (1)

Rare Coins (1)

Rauch (4)

Reinhard Fischer (1)

Schulman (1)

Stack's (12)

Taisei (1)

WAG (1)

Александр (2)