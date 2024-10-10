25 рублей 1990 года ЛМД "Корабль - Святой Пётр" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1990 года "Корабль - Святой Пётр" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 692 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1750 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

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