Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 рублей 1990 года ЛМД "Корабль - Святой Пётр" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 25 рублей 1990 года ЛМД "Корабль - Святой Пётр" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 25 рублей 1990 года ЛМД "Корабль - Святой Пётр" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Палладий (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 25 рублей
  • Год 1990
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1990 года "Корабль - Святой Пётр" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 692 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1750 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • Felzmann (3)
  • Gärtner (2)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (1)
  • Hess Divo (3)
  • Katz (2)
  • Kroha (1)
  • Künker (11)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Sonntag (2)
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2218 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
1856 $
Цена в валюте аукциона 8250 PLN
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Auction World - July 15, 2018
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Goldberg - February 20, 2018
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Hess Divo - November 30, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Hess Divo - December 3, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Gärtner - June 20, 2015
Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Gärtner - February 25, 2015
Продавец Gärtner
Дата 25 февраля 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Hess Divo - August 29, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 29 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Корабль - Святой Пётр" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 рублей 1990 "Корабль - Святой Пётр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1990 года Все российские монеты российские палладиевые монеты российские монеты номиналом 25 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Art-Rite S.r.l.
Аукцион 10 окт. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 6 окт. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 23 окт. 2024
Категория
Год
Поиск