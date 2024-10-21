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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 рублей 1988 года ЛМД "Памятник князю Владимиру" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 25 рублей 1988 года ЛМД "Памятник князю Владимиру" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 25 рублей 1988 года ЛМД "Памятник князю Владимиру" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Палладий (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 25 рублей
  • Год 1988
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1988 года "Памятник князю Владимиру" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе MUNZE за 270000 RUB. Торги состоялись 17 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Numisbalt - September 1, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1714 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Heritage - August 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 августа 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Erwin Dietrich - July 7, 2024
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Heritage - November 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Stack's - November 18, 2022
Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе MUNZE - March 17, 2022
Продавец MUNZE
Дата 17 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Coin Cabinet - September 26, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 сентября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе GINZA - October 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Heritage - April 11, 2019
Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Heritage - April 11, 2019
Продавец Heritage
Дата 11 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
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Где купить?
Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону
Россия 25 рублей 1988 ЛМД "Памятник князю Владимиру" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 рублей 1988 "Памятник князю Владимиру" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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