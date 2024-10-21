Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 рублей 1988 года ЛМД "Памятник князю Владимиру" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Палладий (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 25 рублей
- Год 1988
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1988 года "Памятник князю Владимиру" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе MUNZE за 270000 RUB. Торги состоялись 17 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1714 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Продавец Heritage
Дата 25 августа 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 26 сентября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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