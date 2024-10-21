25 рублей 1988 года ЛМД "Памятник князю Владимиру" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1988 года "Памятник князю Владимиру" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе MUNZE за 270000 RUB. Торги состоялись 17 марта 2022.

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