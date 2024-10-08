Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 рублей 1990 года ЛМД "Пётр I" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Палладий (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 25 рублей
- Год 1990
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1990 года "Пётр I" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 4202 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.
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Дата 28 января 2024
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Дата 7 декабря 2023
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Дата 26 ноября 2023
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Дата 24 ноября 2023
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Дата 20 ноября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
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Дата 8 октября 2021
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
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Дата 30 апреля 2020
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Дата 21 мая 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PROOF
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