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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 рублей 1990 года ЛМД "Пётр I" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 25 рублей 1990 года ЛМД "Пётр I" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 25 рублей 1990 года ЛМД "Пётр I" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Палладий (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 25 рублей
  • Год 1990
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1990 года "Пётр I" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 4202 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.

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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
1182 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Montenegro - June 1, 2024
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Montenegro - June 1, 2024
Продавец Montenegro
Дата 1 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
1249 $
Цена в валюте аукциона 1151 EUR
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Katz - November 24, 2023
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе GINZA - November 20, 2021
Продавец GINZA
Дата 20 ноября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Roma Numismatics - October 8, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 8 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность PF68
Цена
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе SINCONA - May 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 мая 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где купить?
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Пётр I" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 рублей 1990 "Пётр I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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