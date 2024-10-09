Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 рублей 1991 года ЛМД "Гавань трех святителей" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Палладий (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,500
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 25 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1991 года "Гавань трех святителей" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1151 проданному на аукционе Монеты и Медали за 300000 RUB. Торги состоялись 20 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
4323 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2520 $
Цена в валюте аукциона 2520 USD
Продавец Roma Numismatics
Дата 8 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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