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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 рублей 1991 года ЛМД "Гавань трех святителей" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 25 рублей 1991 года ЛМД "Гавань трех святителей" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 25 рублей 1991 года ЛМД "Гавань трех святителей" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Палладий (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 25 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1991 года "Гавань трех святителей" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1151 проданному на аукционе Монеты и Медали за 300000 RUB. Торги состоялись 20 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
4323 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Heritage - September 25, 2022
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2520 $
Цена в валюте аукциона 2520 USD
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Roma Numismatics - October 8, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 8 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Goldberg - February 20, 2018
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Hess Divo - November 30, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Felzmann - March 2, 2016
Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Hess Divo - December 3, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Гавань трех святителей" на аукционе Rauch - April 10, 2014
Продавец Rauch
Дата 10 апреля 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 рублей 1991 "Гавань трех святителей" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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