25 рублей 1991 года ЛМД "Гавань трех святителей" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1991 года "Гавань трех святителей" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1151 проданному на аукционе Монеты и Медали за 300000 RUB. Торги состоялись 20 января 2023.

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