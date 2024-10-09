Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 рублей 1990 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Палладий (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,000
- Тираж PROOF 2,700
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 25 рублей
- Год 1990
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1990 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 98375 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5760 USD. Торги состоялись 20 марта 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Где продать?
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