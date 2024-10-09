25 рублей 1990 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1990 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 98375 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5760 USD. Торги состоялись 20 марта 2022.

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