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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 рублей 1990 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 25 рублей 1990 года ЛМД "Русский балет" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 25 рублей 1990 года ЛМД "Русский балет" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Палладий (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого палладия (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,000
  • Тираж PROOF 2,700

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 25 рублей
  • Год 1990
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1990 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 98375 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5760 USD. Торги состоялись 20 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (25)
  • Taisei (1)
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - November 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - June 3, 2022
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - June 3, 2022
Россия 25 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 рублей 1990 "Русский балет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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