Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1989 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1989 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Русское Наследие за 7000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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