Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1989 года. Дата 1988 на гурте (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Дата 1988 на гурте
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 4,4 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 50 копеек
- Год 1989
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1989 года. Дата 1988 на гурте. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1624 проданному на аукционе Монеты и Медали за 78100 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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