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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1989 года. Дата 1988 на гурте (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Дата 1988 на гурте

Аверс монеты - 50 копеек 1989 года Дата 1988 на гурте - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1989 года Дата 1988 на гурте - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1989
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1989 года. Дата 1988 на гурте. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1624 проданному на аукционе Монеты и Медали за 78100 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1989 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PL64 ННР
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 47000 RUB
Россия 50 копеек 1989 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 50 копеек 1989 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия 50 копеек 1989 на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Россия 50 копеек 1989 на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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