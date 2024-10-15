50 копеек 1989 года. Дата 1988 на гурте (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1989 года. Дата 1988 на гурте. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1624 проданному на аукционе Монеты и Медали за 78100 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

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