Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1989 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1989 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 823 проданному на аукционе Russiancoin за 1000 RUB. Торги состоялись 9 ноября 2023.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Где продать?
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