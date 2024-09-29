Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1989 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 3,4 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1989
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1989 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Александр за 800 USD. Торги состоялись 17 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2021
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 17 декабря 2016
Сохранность AU53
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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