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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1989 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1989 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1989 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1989
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1989 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Александр за 800 USD. Торги состоялись 17 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1989 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 20 копеек 1989 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 20 копеек 1989 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1989 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1989 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1989 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 20 копеек 1989 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1989 на аукционе AURORA - February 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2021
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1989 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1989 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1989 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Россия 20 копеек 1989 на аукционе Александр - February 14, 2019
Россия 20 копеек 1989 на аукционе Александр - February 14, 2019
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1989 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 20 копеек 1989 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1989 на аукционе Александр - December 17, 2016
Россия 20 копеек 1989 на аукционе Александр - December 17, 2016
Продавец Александр
Дата 17 декабря 2016
Сохранность AU53
Цена
******
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Россия 20 копеек 1989 на аукционе Russiancoin - June 30, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 30 июня 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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