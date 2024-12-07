flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес14 гр
  • Диаметр33 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал3 рубля
  • Год1989
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:4 USD
Средняя цена (PROOF):15 USD
График аукционных продаж 3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе COINSTORE за 44 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе Coins NB - 14 июня 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе Zöttl - 31 мая 2025
ПродавецZöttl
Дата31 мая 2025
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе Russiancoin - 11 января 2024
ПродавецRussiancoin
Дата11 января 2024
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе Russiancoin - 23 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата23 ноября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе Russiancoin - 23 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата23 ноября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе Wójcicki - 6 июня 2023
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе Wójcicki - 6 июня 2023
ПродавецWójcicki
Дата6 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе BAC - 29 марта 2023
ПродавецBAC
Дата29 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе Wójcicki - 2 декабря 2022
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе Wójcicki - 2 декабря 2022
ПродавецWójcicki
Дата2 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе Katz - 30 октября 2022
ПродавецKatz
Дата30 октября 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе Russiancoin - 13 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 октября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе BAC - 5 октября 2022
ПродавецBAC
Дата5 октября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе Russiancoin - 4 августа 2022
ПродавецRussiancoin
Дата4 августа 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе BAC - 11 мая 2022
ПродавецBAC
Дата11 мая 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе BAC - 15 декабря 2021
ПродавецBAC
Дата15 декабря 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе Russiancoin - 14 октября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата14 октября 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1989 "Землетрясение в Армении" на аукционе Russiancoin - 30 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата30 сентября 2021
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении" составляет 4 USD для регулярного чекана и 15 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении"?

Для продажи 3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РоссииКаталог монет РСФСР и СССРМонеты России 1989 годаВсе российские монетыроссийские медно-никелевые монетыроссийские монеты номиналом 3 рубляНумизматические аукционы