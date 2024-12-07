3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлМедно-никель
- Вес14 гр
- Диаметр33 мм
- Гуртнадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал3 рубля
- Год1989
- Монетный дворЛенинград
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе COINSTORE за 44 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2024.
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении"?
По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении" составляет 4 USD для регулярного чекана и 15 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении"?
Информация о текущей стоимости российской монеты 3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении"?
Для продажи 3 рубля 1989 года "Землетрясение в Армении" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.