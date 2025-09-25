flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

5 рублей 1989 года "Регистан" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1989 года "Регистан" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1989 года "Регистан" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес19,8 гр
  • Диаметр35 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1989
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:25 USD
Средняя цена (PROOF):20 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1989 года "Регистан" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1989 года "Регистан". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1360 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 600 EUR. Торги состоялись 10 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Numisbalt - 9 марта 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 марта 2025
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Numisbalt - 9 февраля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 февраля 2025
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Russiancoin - 11 января 2024
ПродавецRussiancoin
Дата11 января 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Numisbalt - 1 октября 2023
ПродавецNumisbalt
Дата1 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Numisbalt - 12 июня 2022
ПродавецNumisbalt
Дата12 июня 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Russiancoin - 28 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата28 апреля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Numisbalt - 9 апреля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата9 апреля 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Numisbalt - 9 апреля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата9 апреля 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Karamitsos - 20 марта 2022
ПродавецKaramitsos
Дата20 марта 2022
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Numisbalt - 13 февраля 2022
ПродавецNumisbalt
Дата13 февраля 2022
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Russiancoin - 10 февраля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата10 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Numisbalt - 19 сентября 2021
ПродавецNumisbalt
Дата19 сентября 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Numisbalt - 3 июля 2021
ПродавецNumisbalt
Дата3 июля 2021
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Karamitsos - 13 июня 2021
ПродавецKaramitsos
Дата13 июня 2021
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Russiancoin - 13 мая 2021
ПродавецRussiancoin
Дата13 мая 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Numisbalt - 9 мая 2021
ПродавецNumisbalt
Дата9 мая 2021
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Russiancoin - 29 октября 2020
ПродавецRussiancoin
Дата29 октября 2020
СохранностьPROOF
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Numisbalt - 24 октября 2020
ПродавецNumisbalt
Дата24 октября 2020
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Numisbalt - 9 июля 2020
ПродавецNumisbalt
Дата9 июля 2020
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе Russiancoin - 28 мая 2020
ПродавецRussiancoin
Дата28 мая 2020
СохранностьPROOF
Цена
Где купить?
Россия 5 рублей 1989 "Регистан" на аукционе AURORA - 25 сентября 2025
ПродавецAURORA
Дата25 сентября 2025
СохранностьPROOF
К аукциону

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 5 рублей 1989 года "Регистан"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 5 рублей 1989 года "Регистан" составляет 25 USD для регулярного чекана и 20 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1989 года "Регистан"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1989 года "Регистан" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1989 года "Регистан"?

Для продажи 5 рублей 1989 года "Регистан" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

