Памятные медно-никелевые монеты 5 рублей РСФСР и СССР - Россия

5 рублей 1987

70 лет Октябрьской революции
1987099
5 рублей 1988

Памятник Петру I
1988198
5 рублей 1988

Памятник “Тысячелетие России”
1988158
5 рублей 1988

Софийский собор
1988136
5 рублей 1989

Собор Покрова на Рву
1989184
5 рублей 1989

Регистан
1989136
5 рублей 1989

Благовещенский собор
1989153
5 рублей 1990

Большой дворец
1990154
5 рублей 1990

Успенский собор
1990130
5 рублей 1990

Матенадаран
1990185
5 рублей 1991

Архангельский собор
1991133
5 рублей 1991

Здание Госбанка
1991158
5 рублей 1991

Давид Сасунский
1991075
