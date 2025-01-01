РоссияПериод:1699-1991 1699-1991
Памятные медно-никелевые монеты 5 рублей РСФСР и СССР - Россия
5 рублей 198770 лет Октябрьской революции
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1987099
5 рублей 1988Памятник Петру I
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1988198
5 рублей 1988Памятник “Тысячелетие России”
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1988158
5 рублей 1988Софийский собор
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1988136
5 рублей 1989Собор Покрова на Рву
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1989184
5 рублей 1989Регистан
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1989136
5 рублей 1989Благовещенский собор
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1989153
5 рублей 1990Большой дворец
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1990154
5 рублей 1990Успенский собор
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1990130
5 рублей 1990Матенадаран
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1990185
5 рублей 1991Архангельский собор
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1991133
5 рублей 1991Здание Госбанка
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1991158
5 рублей 1991Давид Сасунский
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1991075
Популярные разделы